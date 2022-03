La pace è la vera conquista | riflessione sulla Guerra russa in Ucraina

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Per l’Otto Marzo Avevo deciso di dare questo spazio alla giornata dell’Otto Marzo, nella speranza di vedere, per la prossima giornata della donna, meno mimose e più fatti. Parità retributiva reale (c’è chi assicura che le donne prendono il 20 percento in meno per certi lavori), diritti (riconosciuti, certo, ma perché è sempre meglio essere L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

GPGiampi : RT @PossibileIt: Una forza di pace, neutrale, che garantisca un cessate il fuoco, e che poi torni a casa con le proprie #armi. Di finte for… - myo75ho : RT @PossibileIt: Una forza di pace, neutrale, che garantisca un cessate il fuoco, e che poi torni a casa con le proprie #armi. Di finte for… - martaschneide11 : RT @Annayok76: @martaschneide11 Speriamo che Ugur non sia così grave???????? e che la vera famiglia trovi la pace, insieme tutti e quattro ?? - PossibileIt : Una forza di pace, neutrale, che garantisca un cessate il fuoco, e che poi torni a casa con le proprie #armi. Di fi… - Alex_Bruzzi1975 : RT @Alex_Bruzzi1975: -

Ultime Notizie dalla rete : pace vera

GLI STATI GENERALI

... continua la giovane, e così 'grazie alla Commissione Nazionale per la Giustizia e la, in due ... Emmanuel riflettono lanatura del cristianesimo. Scrivendo questo libro ho imparato da lui che ...... più in generale, sul ruolo della scienza in tempo di guerra e in tempo die, in particolare, ...prospettiva originale e coinvolgente secondo la quale solo con l' educazione si può operare una...Alexei Navalny, dissidente russo, ha esortato i connazionali a scendere in piazza per lottare per la pace: "Non dobbiamo essere spaventati e silenziosi" ...al momento opportuno potrebbe intervenire su Putin e mediare la pace. Anche perché l'unica persona che abbia un impatto vero sullo zar in questo momento è il presidente cinese Xi Jinping".