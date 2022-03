Katarina Raniakova | ex moglie di Alex Belli | racconta com’era l’attore prima di Delia e del GF Vip

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Uno dei personaggi più influenti e conosciuti al momento del mondo dello spettacolo è, sicuramente,, che ha fatto molto parlare di sé all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e anche fuori. Il triangolo costruito con lae una delle concorrenti del programma, Soleil Sorge, ha appassionato gli spettatori, in attesa di colpi di scena. L’exdi, ha però affermato cheè cambiato molto rispetto al passato trascorso insieme come coppia. Ecco i retroscena sui momenti antecedenti alla notorietà di. I due sono stati sposati dal 2013 al 2017 quando la coppia si è lasciata a seguito dei tradimenti di lui, come lei stessa ha ...

Advertising

BITCHYFit : Katarina Raniakova rivede Alex Belli dopo il divorzio - ParliamoDiNews : Alex Belli: la confessione di Katarina Raniakova | Gossip Blog #alex #belli #confessione #katarina #raniakova… - ParliamoDiNews : Katarina Raniakova rivede Alex Belli dopo il divorzio #grandefratellovip - StraNotizie : Katarina Raniakova rivede Alex Belli dopo il divorzio - infoitcultura : Katarina Raniakova 'Alex Belli mi ha minacciata e attaccata'/ 'Diffida? Non so nulla' -

Ultime Notizie dalla rete : Katarina Raniakova

Ma è sempre stato così? A darci una risposta è la sua ex moglie. Alex Belli si è lasciato definitivamente alle spalle la porta rossa del reality show anche se la sua ombra ...La luce dei riflettori ha cambiato Belli? Secondo l'ex moglie, legata ad Alex dal 2013 al 2017, sì., che non sempre in questi ultimi mesi ha speso belle parole per il suo ...Manca poco al gran finale del "GF Vip". Alex Belli, nonostante sia ora fuori dalla Casa, rimane uno dei protagonisti di questa edizione.Ovviamente si tratta di un video fake, ma le reazioni da parte degli utenti sono state numerose: “Alex sott’acqua pronto per portare l’amore libero all’isola”, “Non lo reggo altri tre mesi all’isola [ ...