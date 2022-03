Joey King, la star di “The Kissing Booth” si sposa (Di mercoledì 2 marzo 2022) Joey King ha annunciato via Instagram di essersi ufficialmente fidanzata. L’attrice, conosciuta soprattutto come la protagonista di The Kissing Booth, ha pubblicato un dolcissimo post con il suo futuro marito, condividendo il suo entusiasmo con i fan. Fiori d’arancio in vista per Joey King. L’attrice è conosciuta soprattutto per aver recitato come protagonista nella trilogia … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 2 marzo 2022)ha annunciato via Instagram di essersi ufficialmente fidanzata. L’attrice, conosciuta soprattutto come la protagonista di The, ha pubblicato un dolcissimo post con il suo futuro marito, condividendo il suo entusiasmo con i fan. Fiori d’arancio in vista per. L’attrice è conosciuta soprattutto per aver recitato come protagonista nella trilogia … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

buonalacqua : joey king si sposa e io ancora non superato la rottura fon jacob elordi ma stiamo scherzando spero - Mary46188915 : Ho appena letto che Joey King si sposa... Io continuo a shipparla con Jacob Elordi perché insieme erano a dir poco… - statodelsud : Joey King di The Kissing Booth sposerà il regista Steven Piet - Pino__Merola : Joey King di The Kissing Booth sposerà il regista Steven Piet - RosaliaRega : RT @SVespy13: NON JOEY KING CHE SI SPOSA IO NON-???? -