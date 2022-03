Inter ancora fragile (e più del Milan): serve una scossa, subito (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’Inter non brilla nemmeno in Coppa Italia Quella contro la Roma dello scorso 8 febbraio, sempre in Coppa Italia è stata l’ultima vittoria per l’Inter che anche ieri sera nella semifinale di andata della Coppa Italia contro il Milan, si è scoperta ancora fragile, forse anche un po’ troppo. “La più irriconoscibile, e non perché… in maschera, è stata l’Inter, insicura e mai pericolosa complice forse un mese di febbraio horror che ancora la condiziona mentalmente, ma pure il Milan, che ci ha provato con più convinzione, ha dato l’impressione di non crederci fino in fondo”. “Alla fine ha vinto la paura di perdere e il desiderio di rimandare il verdetto alla seconda metà di aprile. Quando il Diavolo riavrà Ibrahimovic e l’Inter ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’non brilla nemmeno in Coppa Italia Quella contro la Roma dello scorso 8 febbraio, sempre in Coppa Italia è stata l’ultima vittoria per l’che anche ieri sera nella semifinale di andata della Coppa Italia contro il, si è scoperta, forse anche un po’ troppo. “La più irriconoscibile, e non perché… in maschera, è stata l’, insicura e mai pericolosa complice forse un mese di febbraio horror chela condiziona mentalmente, ma pure il, che ci ha provato con più convinzione, ha dato l’impressione di non crederci fino in fondo”. “Alla fine ha vinto la paura di perdere e il desiderio di rimandare il verdetto alla seconda metà di aprile. Quando il Diavolo riavrà Ibrahimovic e l’...

Advertising

AntoVitiello : Pareggia anche l'Inter, tutto ancora aperto al vertice della classifica. #Milan - junews24com : Milan e Inter, la convalescenza non è ancora terminata - - Smallinghianesi : Sarò allo stadio a vedere Inter-Salernitana, grazie a Emme per i biglietti ancora me li deve dare ma sono sicuro che arriveranno - decrii_ : RT @Alex_Cavasinni: Per chiarire. #Inzaghi: 'Ci stiamo ancora leccando le ferite di un derby perso'. Il tecnico nerazzurro non vuole dir… - 70s_man : [...]l’eliminazione in Champions col Liverpool[...] in riferimento all'@Inter nell'articolo 'Un piccolo derby che n… -