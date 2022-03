Higuain: "In Europa frustrati e invidiosi, in Mls la tranquillità" (Di mercoledì 2 marzo 2022) Gonzalo Higuain ha iniziato la sua terza stagione nel campionato di calcio americano, la Mls , con la maglia dell' Inter Miami . Al quotidiano argentino Olè , l'ex attaccante di Napoli, Juve e Milan ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 2 marzo 2022) Gonzaloha iniziato la sua terza stagione nel campionato di calcio americano, la Mls , con la maglia dell' Inter Miami . Al quotidiano argentino Olè , l'ex attaccante di Napoli, Juve e Milan ...

Advertising

DiMarzio : .@InterMiamiCF, le parole di @G_Higuain sul suo presente in @MLS e il suo passato in Europa - LeBombeDiVlad : ??? In #MLS ho ritrovato serenità' ??? Le parole dell'ex #Napoli e #Juventus Gonzalo #Higuain ????? #LBDV… - sportli26181512 : Higuain: 'Rinato in MLS, qui sono più felice. In Europa frustrati e invidiosi, ho sofferto per le critiche': Nuovo… - MarcoTroiano8 : RT @cmdotcom: #Higuain: 'Rinato in MLS, qui sono più felice. In Europa frustrati e invidiosi, ho sofferto per le critiche' - cmdotcom : #Higuain: 'Rinato in MLS, qui sono più felice. In Europa frustrati e invidiosi, ho sofferto per le critiche'… -