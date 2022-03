Guerra Ucraina-Russia, Cacciari: “Stop corso su Dostoevskij? Orrore” (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – “E’ una cosa dell’altro mondo sospendere un corso su Dostoevskij dopo l’attacco della Russia all’Ucraina. Ma siamo impazziti! Non posso crederci, è inaudito, la mia solidarietà a Paolo Nori”. Così il filosofo Massimo Cacciari all’Adnkronos. “Ma neanche in Germania degli anni Trenta, probabilmente lo avrebbero sospeso. Poi dico, per Dostoevskij, avrei capito nella follia totale di sospendere un corso su un poeta che ha scritto la Divina Commedia in onore di Putin”. “Abbiamo appena fatto un Convegno ai Lincei su Dostoevskij, ho appena finito di scrivere un saggio sugli atti di questo convegno. E’ folle, che si vergognino. Ma chi sono questi che hanno deciso, questo branco di deficienti della Bicocca. Fa venire i brividi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – “E’ una cosa dell’altro mondo sospendere unsudopo l’attacco dellaall’. Ma siamo impazziti! Non posso crederci, è inaudito, la mia solidarietà a Paolo Nori”. Così il filosofo Massimoall’Adnkronos. “Ma neanche in Germania degli anni Trenta, probabilmente lo avrebbero sospeso. Poi dico, per, avrei capito nella follia totale di sospendere unsu un poeta che ha scritto la Divina Commedia in onore di Putin”. “Abbiamo appena fatto un Convegno ai Lincei su, ho appena finito di scrivere un saggio sugli atti di questo convegno. E’ folle, che si vergognino. Ma chi sono questi che hanno deciso, questo branco di deficienti della Bicocca. Fa venire i brividi ...

