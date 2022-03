Guerra in Ucraina, alle armi le città del litorale laziale rispondono con la solidarietà (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma – Da Civitavecchia a Terracina, il cuore grande degli abitanti del litorale laziale fa mettere in moto la macchina della solidarietà per aiutare gli abitanti dell’Ucraina, sconvolta, oramai da una settimana, dalla Guerra contro la Russia. Diverse le iniziative messe in atto da Comuni e Diocesi. Guerra in Ucraina, tutti gli aggiornamenti sul conflitto Cerveteri “L’Ucraina e l’Europa stanno vivendo dei giorni drammatici. Le immagini provenienti dai luoghi del conflitto sono una ferita profonda nel cuore della democrazia e della pace. A Cerveteri stiamo dando vita ad una grande macchina della solidarietà a sostegno delle famiglie ucraine in fuga dalla Guerra, uomini, donne, bambini, costretti in fretta e furia a ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma – Da Civitavecchia a Terracina, il cuore grande degli abitanti delfa mettere in moto la macchina dellaper aiutare gli abitanti dell’, sconvolta, oramai da una settimana, dallacontro la Russia. Diverse le iniziative messe in atto da Comuni e Diocesi.in, tutti gli aggiornamenti sul conflitto Cerveteri “L’e l’Europa stanno vivendo dei giorni drammatici. Le immagini provenienti dai luoghi del conflitto sono una ferita profonda nel cuore della democrazia e della pace. A Cerveteri stiamo dando vita ad una grande macchina dellaa sostegno delle famiglie ucraine in fuga dalla, uomini, donne, bambini, costretti in fretta e furia a ...

