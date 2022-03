GF VIP 6, Lulù Selassié: “Non sarò in puntata giovedì”. Ecco perché (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ieri sera la casa del Grande Fratello Vip 6 si è animata di feste, balli e tanta allegria. Sempre più spesso infatti, i vip rimasti si divertono, molto di più di quando erano in tanti. Se la finale del GF fa emergere le antipatie, sta anche facendo sì che le persone abbiano più voglia di “staccare la spina” e godersi un po’ di leggerezza. Ma in queste ore qualcosa è andato storto, tanto da portare Lulù Selassié a dichiarare che non ci sarà domani nella diretta. perché Lulù Selassié non sarà presente nella puntata di giovedì 3 Marzo? Ieri sera durante il party Sophie Codegoni, Delia Duran, Soleil Sorge e Lulù Selassié si stavano divertendo a bordo piscina mentre ballavano le loro hit preferite: l’immancabile Cardi B, Jennifer Lopez e ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ieri sera la casa del Grande Fratello Vip 6 si è animata di feste, balli e tanta allegria. Sempre più spesso infatti, i vip rimasti si divertono, molto di più di quando erano in tanti. Se la finale del GF fa emergere le antipatie, sta anche facendo sì che le persone abbiano più voglia di “staccare la spina” e godersi un po’ di leggerezza. Ma in queste ore qualcosa è andato storto, tanto da portarea dichiarare che non ci sarà domani nella diretta.non sarà presente nelladi3 Marzo? Ieri sera durante il party Sophie Codegoni, Delia Duran, Soleil Sorge esi stavano divertendo a bordo piscina mentre ballavano le loro hit preferite: l’immancabile Cardi B, Jennifer Lopez e ...

Advertising

ParliamoDiNews : GF Vip, Lulù ferita da una gomitata di Soleil: caos in Casa #GrandefratelloVip - occhio_notizie : Lulù viene colpita (involontariamente) da Soleil con una gomitata: la reazione della principessa?? #gfvip6 - zazoomblog : GF VIP è scontro tra Jessica e Lulù? Cosa è successo tra le due sorelle dopo la puntata di Lunedì - #scontro… - Quellochetutti1 : Incidente per Lulú al Gf Vip: ecco cosa è successo?? - luisagattiluisa : Rendiamoci conto Jessica nervosa per Lulù e Soleil - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Lulù Antonella Elia affonda la "troppia" del GF Vip: "Mi fa orrore!", e su Katia Ricciarelli? ... non mi paragoni, ne ha dette di tutti i colori in malo modo, ha detto cose tremende a Lulù, a ... Viperissima Gfvip Grande Fratello Vip Trash Reaction Nathaly Caldonazzo GIF from Viperissima Gfvip ...

Adriana Volpe punzecchia Sonia Bruganelli sul suo presunto addio al Grande Fratello Vip: la frecciatina ... i dubbi di Adriana Volpe Sul futuro delle opinioniste del Grande Fratello Vip per la prossima ... Grande Fratello Jessica Selassiè in lacrime racconta la sua vita, ma per Lulù è una st[...] Jessica ...

Manuel Bortuzzo sorprende tutti nuovamente passione con Lul baci incandescenti al GF Vip Gossip News ... non mi paragoni, ne ha dette di tutti i colori in malo modo, ha detto cose tremende a, a ... Viperissima Gfvip Grande FratelloTrash Reaction Nathaly Caldonazzo GIF from Viperissima Gfvip ...... i dubbi di Adriana Volpe Sul futuro delle opinioniste del Grande Fratelloper la prossima ... Grande Fratello Jessica Selassiè in lacrime racconta la sua vita, ma perè una st[...] Jessica ...