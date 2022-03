Genoa, 5-1 alla Sanremese in allenamento (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Genoa di Blessin è al lavoro per preparare al meglio la sfida contro l’Empoli, in programma domenica 6 marzo. Questo pomeriggio i rossoblù si sono allenati insieme alla Sanremese, squadra che milita in Serie D, sfidandola in una gara da due tempi utilizzata dal tecnico tedesco per provare varie soluzioni soprattutto in attacco, viste le assenze di Ekuban e Piccoli. La sfida è terminata sul 5-1, con le doppiette di Gudmundsson ed Hefti e la rete di Amiri su calcio di rigore. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ildi Blessin è al lavoro per preparare al meglio la sfida contro l’Empoli, in programma domenica 6 marzo. Questo pomeriggio i rossoblù si sono allenati insieme, squadra che milita in Serie D, sfidandola in una gara da due tempi utilizzata dal tecnico tedesco per provare varie soluzioni soprattutto in attacco, viste le assenze di Ekuban e Piccoli. La sfida è terminata sul 5-1, con le doppiette di Gudmundsson ed Hefti e la rete di Amiri su calcio di rigore. SportFace.

Genoa, cinque reti alla Sanremese nel test pre - Empoli Commenta per primo E' terminato con un 5 - 0 a favore del Genoa il test amichevole sostenuto questo pomeriggio a Pegli dai rossoblù contro la Sanremese, formazione militante nel Girone A di Serie D. Tutte le reti del Grifone sono arrivate per mano di ...

Genoa, cinque reti alla Sanremese nel test pre-Empoli

