Gara di solidarietà: comuni, associazioni e privati bergamaschi in aiuto ai profughi ucraini (Di mercoledì 2 marzo 2022) Bergamo. Tantissimi i comuni e le associazioni che, in questi giorni, si stanno muovendo per sostenere i profughi ucraini. Una catena umana che si spinge da Bergamo e provincia fino all’Ucraina e che punta a dare un contributo concreto a chi scappa dalla guerra. Come? Con cibo, beni di prima necessità, medicinali e anche con l’invio di denaro per concorrere al sostentamento. Tra i tanti, il comune di Lovere che, in collaborazione con l’associazione “Domani Zavtra”, dalla pagina Facebook del suo sindaco, Alex Pennacchio, ha rivolto un appello ai cittadini con queste parole: “Come sapete il popolo ucraino sta vivendo giorni di terrore e devastazione ai quali non possiamo assistere da spettatori insensibili e inerti. In queste circostanze così drammatiche faccio appello alla solidarietà e al grande ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Bergamo. Tantissimi ie leche, in questi giorni, si stanno muovendo per sostenere i. Una catena umana che si spinge da Bergamo e provincia fino all’Ucraina e che punta a dare un contributo concreto a chi scappa dalla guerra. Come? Con cibo, beni di prima necessità, medicinali e anche con l’invio di denaro per concorrere al sostentamento. Tra i tanti, il comune di Lovere che, in collaborazione con l’associazione “Domani Zavtra”, dalla pagina Facebook del suo sindaco, Alex Pennacchio, ha rivolto un appello ai cittadini con queste parole: “Come sapete il popolo ucraino sta vivendo giorni di terrore e devastazione ai quali non possiamo assistere da spettatori insensibili e inerti. In queste circostanze così drammatiche faccio appello allae al grande ...

