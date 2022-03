Fiorentina-Juve LIVE: formazioni ufficiali Vlahovic gioca e sfida Piatek. Out Gonzalez, Kean e Ikoné dal 1' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo lo 0-0 tra Milan e Inter nell'altra semifinale, tocca a Juventus e Fiorentina sfidarsi nella semifinale d'andata di Coppa Italia.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo lo 0-0 tra Milan e Inter nell'altra semifinale, tocca antus ersi nella semifinale d'andata di Coppa Italia....

Advertising

cmdotcom : Il manifesto della Fiesole per la coreografia di accoglienza per #Fiorentina-#Juve - _Morik92_ : Il mese di marzo sarà cruciale per il rinnovo di Paulo #Dybala. Ad oggi non risulta ancora pianificato l'incontro t… - useriosi : Se Vincenzo Italiano l’ha preparata bene, Fiorentina-Juve finisce tanto a poco - gilnar76 : Fiorentina Juve, Allegri sceglie la coppia d’attacco: chi gioca con Vlahovic #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Fiorentina Juve, c'è Pellegrini nel 3-5-2: la posizione del difensore - -