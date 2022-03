F1, Mercedes e Red Bull riviste profondamente nei test in Bahrain? La FIA pronta a porre dei veti (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’attese cresce per gli ormai imminenti test di F1 in Bahrain. Sul tracciato di Sakhir, dal 10 al 12 marzo, le monoposto del Mondiale 2022 torneranno in scena ed è da capire quale sarà il contesto. A Barcellona (Spagna) più che a un’espressione di prestazione, si è assistito a una partita di Risiko in cui un po’ tutti hanno celato le proprie carte. L’unico parametro che si è potuto giudicare in maniera chiara è stato l’affidabilità e sotto questo profilo la Ferrari ha fatto meglio di tutti avendo percorso più km: 439 giri, pari a 2052 km. Tuttavia, stando ad alcuni rumours del paddock in Catalogna, Mercedes e Red Bull sono pronte a sfoderare i propri assi in Bahrain. Il riferimento è a monoposto profondamente riviste, capaci di far saltare il banco. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’attese cresce per gli ormai imminentidi F1 in. Sul tracciato di Sakhir, dal 10 al 12 marzo, le monoposto del Mondiale 2022 torneranno in scena ed è da capire quale sarà il cono. A Barcellona (Spagna) più che a un’espressione di prestazione, si è assistito a una partita di Risiko in cui un po’ tutti hanno celato le proprie carte. L’unico parametro che si è potuto giudicare in maniera chiara è stato l’affidabilità e sotto questo profilo la Ferrari ha fatto meglio di tutti avendo percorso più km: 439 giri, pari a 2052 km. Tuttavia, stando ad alcuni rumours del paddock in Catalogna,e Redsono pronte a sfoderare i propri assi in. Il riferimento è a monoposto, capaci di far saltare il banco. ...

