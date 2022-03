Ennio Morricone e la sua scacchiera musicale

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Giuseppe “Peppuccio” Tornatore ha presentato lunedì sera, nel teatro Charlot di Capezzano il film dedicato al grande musicista. Emozioni, colori, ricerca di un compositore sottomesso unicamente all’arte e alla musica Di Olga Chieffi Battesimo prestigioso, lunedì sera, per il cine-teatro Charlot, uno spazio da poco riqualificato grazie al coraggio e alla sfida intrapresa e vinta da Gianluca e Valentina Tortora, figli d’arte di papà Claudio, non solo sul palcoscenico ma anche quali operatori e imprenditori culturali, che avuto quale ospite Giuseppe Tornatore, il quale, in esclusiva per la nostra regione, ha presentato il docu-film dedicato ad. Un prima della prima alla presenza del sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, nonchè delegato all’urbanistica alle politiche culturali e alla valorizzazione del patrimonio culturale della ...

Il regista pluripremiato rende omaggio a Ennio Morricone, ripercorrendo la vita e le opere del leggendario compositore, dall'esordio con Sergio Leone fino al Premio Oscar per "The Hateful Eight". Ennio Morricone è stato invece il compositore che ha reso la musica l'elemento protagonista, conferendole autorevolezza. Una esperienza professionale e di vita ricca e a tratti ancora misteriosa