Anticipazioni Uomini e Donne del 2 03 22 | Matteo Ranieri sorprende di nuovo e dichiara le sue intenzioni con Federica Aversano

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Oggi pomeriggio sono state registrate le nuove puntate di. Dalla pagina Instagramclassicoeover eccovi le: Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno prima litigato per le paure di lei. Poi Armando Incarnato è intervenuto e ha litigato con Alessandro. Quest’ultimo ha lasciato lo studio e Ida è andata da lui per poi ritornare in studio insieme, chiarire e ballare. Gemma Galgani e Franco Fioravanti al centro. Non sono usciti insieme. Lei voleva palesare il suo interesse per lui, mentre lui non ha interesse per lei.non era presente. Hanno fatto vedere il confronto che lei ehanno avuto in camerino ieri, in studio il tronista ha detto che il percorso senza di lei non ...