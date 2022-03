Alex Belli inveisce contro Antonio Medugno

(Di mercoledì 2 marzo 2022)in questo momento si trova a Sharm el-Sheikh insieme a Stella Starlight, la sua amica-con-cui-pratica-amore-libero-insieme-a-Delia. Fra un’escursione, un video sott’acqua ed una suonata al pianoforte per chiedere la pace fra Russia ed Ucraina, il man del Grande Fratello Vip ha pubblicato a sorpresa un tweet, che lui stesso ha chiamato TikTokio, ironizzando sul suo lavoro da tiktoker. Un tweet all’apparenza senza senso in cui si scaglia apertamentedi lui colpevole di aver fatto “uno sguardo da conquistadores” alla donna che ama. Insomma, sta parlando di Delia Duran o di Soleil Sorge? “CARO TIKTOKIO” – ha scrittosu Twitter – “Sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio, ma ricordati che certe ...

Manca poco al gran finale del GF Vip ., nonostante sia ora fuori dalla Casa, rimane uno dei protagonisti di questa edizione. Ha svelato qualsiasi aspetto del suo essere 'uomo libero' da ogni convezione. Ma è sempre stato così? A ...Il pubblico non la indica come concorrente preferito da tempo, in primis per via del triangolo che lei ha formato con i "promessi sposi"e Delia Duran " una dinamica che l'ha vista coprire ...Antonella Elia non è tipa da mandarle a dire e infatti al settimanale Chi ha criticato apertamente alcuni concorrenti del GF Vip 6, compreso il triangolo formato da Soleil Sorge, Delia Duran e Alex ...Dopo la dedica sottacqua, Alex Belli è passato alle scenate di gelosia nei confronti di Antonio Medugno. Quindi è tornato a scrivere sul suo tanto amato Twitter lanciando un vero e proprio ...