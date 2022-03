Wanda Nara dal dentista con i figli | Mauro Icardi prende il sole in piscina

(Di martedì 1 marzo 2022) Finita, e definitivamente archiviata, la tempesta del-gate e scongiurato il pericolo di divorzio,sono tornati alla loro normalità. A Milano per qualche giorno si godono la terrazza panoramica del loro nuovo attico. Soprattutto il calciatore approfitta della giornata diper dedicarsi alla tintarella mentre lei si divide tra restyling del look econ i. “La vista dal mio attico a Milano”, scrivesui social a corredo di un video. Ma più che il panorama sui grattacieli del centro città quello che le interessa sono i muscoli guizzanti del marito. Lui, sereno e rilassato, si gode i caldi raggi a occhi chiusi, in pantaloncini e a torso nudo con i muscoli guizzanti e i tanti tatuaggi ...

ciccio500sr : RT @dea_channel: la divina Wanda Nara sola nel guardaroba ?????????????????? - LLibanese : RT @dea_channel: la divina Wanda Nara sola nel guardaroba ?????????????????? - giangi79 : RT @dea_channel: la divina Wanda Nara sola nel guardaroba ?????????????????? - BantiLuigi : RT @dea_channel: la divina Wanda Nara sola nel guardaroba ?????????????????? - sportli26181512 : Wanda Nara a Milano svela l'ultimo regalo di Icardi: lusso sfrenato!: La showgirl argentina ha condiviso un video s… -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

La Gazzetta dello Sport

Il matrimonio trae Mauro Icardi sembra andare a gonfie vele. Dopo lo scandalo China Suarez , la coppia più chiaccherata degli ultimi mesi è più unita e innamorata che mai e non perde occasione per mostrare ...Leggi Anche Mauro Icardi via dai social, nuova lite con? Lei pubblica le foto dal safari 'La vista dal mio attico a Milano', scrivesui social a corredo di un video. Ma più che il panorama sui grattacieli del centro città quello che le ...La showgirl argentina ha condiviso un video social che ha scatenato la curiosità dei suoi followers: tra i commenti ha rivelato anche quale pensiero romantico (e molto costoso) ha avuto il marito per ...Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web troviamo nuovamente Ivana Icardi, che negli anni passati ha fatto discutere il mondo del gossip principalmente ...