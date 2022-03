Vittoria: Giuseppe Giuffrida all’Asd Multicar Amarù (Di mercoledì 2 marzo 2022) Vittoria – Arriva anche Giuseppe Giuffrida, un altro giovane atleta di talento, a rendere più numerosa la famiglia dell’Asd Multicar Amarù che, settimana dopo settimana, sta costituendo un organico destinato a ben figurare in vista dei primi appuntamenti, ormai prossimi, della stagione su strada. Giuffrida è un innesto che potrà garantire un valore aggiunto all’intero team che si sta preparando con tutti i crismi del caso per cercare di dare il massimo nel contesto di un circuito di appuntamenti che si annuncia, oltre che ben strutturato, molto competitivo. “Siamo lieti – sottolinea il presidente Carmelo Cilia – di accogliere anche quest’altra pedina che potrà dimostrare fino in fondo il proprio valore. Ce la stiamo mettendo tutta, assieme al vicepresidente Giuseppe ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 2 marzo 2022)– Arriva anche, un altro giovane atleta di talento, a rendere più numerosa la famiglia dell’Asdche, settimana dopo settimana, sta costituendo un organico destinato a ben figurare in vista dei primi appuntamenti, ormai prossimi, della stagione su strada.è un innesto che potrà garantire un valore aggiunto all’intero team che si sta preparando con tutti i crismi del caso per cercare di dare il massimo nel contesto di un circuito di appuntamenti che si annuncia, oltre che ben strutturato, molto competitivo. “Siamo lieti – sottolinea il presidente Carmelo Cilia – di accogliere anche quest’altra pedina che potrà dimostrare fino in fondo il proprio valore. Ce la stiamo mettendo tutta, assieme al vicepresidente...

