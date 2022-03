Un golpe contro Putin è possibile? (Di martedì 1 marzo 2022) La guerra contro l'Ucraina sarebbe costata alla Russia, in una settimana, già oltre 10mila morti, più dei soldati persi in Siria in 8 anni. E a Mosca si moltiplicano voci di dissenso: oligarchi (pochi), star, società civile. Ma le élite potrebbero tradire Putin e rovesciarlo? O il potere è ancora saldamente nelle mani dello «zar»? Leggi su corriere (Di martedì 1 marzo 2022) La guerral'Ucraina sarebbe costata alla Russia, in una settimana, già oltre 10mila morti, più dei soldati persi in Siria in 8 anni. E a Mosca si moltiplicano voci di dissenso: oligarchi (pochi), star, società civile. Ma le élite potrebbero tradiree rovesciarlo? O il potere è ancora saldamente nelle mani dello «zar»?

