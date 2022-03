Ucraina, Putin stringe d’assedio Kiev: e l’ambasciata italiana si trasferisce a Leopoli (video) (Di martedì 1 marzo 2022) Continua l’avanzata delle truppe russe in Ucraina. Proprio mentre si fa sempre più flebile la speranza di una risoluzione dei negoziati tra Kiev e Mosca, Putin comincia il sesto giorno di guerra dando il via a massicci bombardamenti sulle città, e stringendo nella morsa di un assedio sempre più pesante la capitale. Così, nelle prime ore del mattino, i satelliti riprendono un convoglio di mezzi militari russi diretto verso Kiev lungo oltre 60 chilometri. A stretto giro, l’agenzia di stampa Ucraina Unian conferma: la fila di centinaia di tank, artiglieria rimorchiata, mezzi corazzati, veicoli logistici si estende dall’aeroporto di Hostomel, a nord-ovest di Kiev, al villaggio di Prybirsk, che si trova tra Kiev e Chernobyl. Ucraina, un ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 marzo 2022) Continua l’avanzata delle truppe russe in. Proprio mentre si fa sempre più flebile la speranza di una risoluzione dei negoziati trae Mosca,comincia il sesto giorno di guerra dando il via a massicci bombardamenti sulle città, endo nella morsa di un assedio sempre più pesante la capitale. Così, nelle prime ore del mattino, i satelliti riprendono un convoglio di mezzi militari russi diretto versolungo oltre 60 chilometri. A stretto giro, l’agenzia di stampaUnian conferma: la fila di centinaia di tank, artiglieria rimorchiata, mezzi corazzati, veicoli logistici si estende dall’aeroporto di Hostomel, a nord-ovest di, al villaggio di Prybirsk, che si trova trae Chernobyl., un ...

Advertising

giorgio_gori : Dal 2017 la #Lega di Salvini è alleata con “Russia Unita”, il partito di #Putin. Il patto si rinnoverà in automatic… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - lauraboldrini : Mentre #Ucraina e #Russia avviano i #negoziati, il dittatore bielorusso #Lukashenko, garante dell'incontro, con un… - AlessandraOdri : RT @AlessandraOdri: Di Maio, nella foga di contribuire alla soluzione della crisi ucraina, decide di telefonare a Vladimir Putin....???? #U… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Ucraina, il timore degli analisti: 'Putin fuori controllo'. La via del golpe interno per risolvere la crisi -