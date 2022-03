Ucraina, morti due calciatori: Martynenko la scorsa stagione ha vinto il titolo di capocannoniere (Di martedì 1 marzo 2022) La guerra in Ucraina non risparmia nessuno. Nemmeno i calciatori. È morto infatti il calciatore Dima Martynenko, 25enne attaccante dell’FC Hostomel, squadra di seconda divisione Ucraina. Il giovane era a casa insieme alla sua famiglia quando l’edificio è stato colpito da una bomba: a perdere la vita, oltre al calciatore, anche la madre. Gravemente ferita la sorellina di 7 anni, colpita alla testa da una scheggia, e che lotta ora fra la vita e la morte. Sopravvissuto invece il padre. Martynenko era considerato un giocatore di grande prospettiva: la scorsa stagione ha vinto il titolo di capocannoniere della serie B Ucraina e anche quello di miglior calciatore del torneo. Secondo quanto rivelato da un ... Leggi su blog.libero (Di martedì 1 marzo 2022) La guerra innon risparmia nessuno. Nemmeno i. È morto infatti il calciatore Dima, 25enne attaccante dell’FC Hostomel, squadra di seconda divisione. Il giovane era a casa insieme alla sua famiglia quando l’edificio è stato colpito da una bomba: a perdere la vita, oltre al calciatore, anche la madre. Gravemente ferita la sorellina di 7 anni, colpita alla testa da una scheggia, e che lotta ora fra la vita e la morte. Sopravvissuto invece il padre.era considerato un giocatore di grande prospettiva: lahaildidella serie Be anche quello di miglior calciatore del torneo. Secondo quanto rivelato da un ...

