Troppe ombre su Melito, Ruotolo (Gruppo Misto): "Indagare sugli atti del Comune" (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – "Abbiamo depositato una interrogazione indirizzata al Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese dove chiediamo se non ritenga opportuno la nomina, da parte del prefetto, (ex articolo 143 del testo unico degli enti locali), di una Commissione d'accesso agli atti del Comune di Melito, al fine di accertare l'entità di eventuali condizionamenti malavitosi e ingerenze della criminalità organizzata". Lo annuncia il senatore Sandro Ruotolo (Gruppo Misto) con riferimento ad una serie di notizie di estrema gravità emerse in varie inchieste della magistratura che vedono coinvolti politici, amministratori, funzionari, faccendieri ed esponenti del clan di camorra degli Amato-Pagano. "Bisogna accendere i riflettori ancora una volta su di un Comune

