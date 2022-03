Stasera tutto è possibile | gli ospiti del 1 marzo

(Di martedì 1 marzo 2022)in tv andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di ““, il comedy show di Rai2 che appassiona tantissimi spettatori. Siete pronti a scoprire quali saranno glidi questa sera? Il programma condotto da Stefano de Martino, arrivato alla sua terza puntata di questa edizione, avrà come tema ”Una notte al Museo” e avrà comespeciali la cantante Elettra Lamborghini, Emanuele Filiberto, Saverio Raimondo, Valeria Graci, Ema Stokholma e l’imitatore Claudio Lauretta. Come sempre al fianco del conduttore ci saranno glifissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia che, in questa puntata, potremo vedere nelle vesti di Sandra Milo e Maria de Filippi. Come ogni puntata, saranno tantissimi i giochi che si ...

