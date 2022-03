Scandalo Vaticano, Pignatone boccia tutte le eccezioni delle difese e blinda il pm (Di martedì 1 marzo 2022) Ha respinto tutte le eccezioni presentate dalle difese dei dieci imputati il presidente del Tribunale Vaticano, Giuseppe Pignatone, ex-capo della Procura di Roma chiamato da Bergoglio ad amministrare la giustizia oltre Tevere e a prendersi cura degli imputati coinvolti nello Scandalo finanziario che ha travolto la Santa Sede per l’acquisto del palazzo londinese di Sloane Avenue strapagato. Il processo davanti al Tribunale Vaticano va, dunque, avanti. Ma le difese degli imputati si sono riservate di impugnare l’ordinanza in particolare quella con la quale si chiedeva la nullità del processo per il deposito parziali degli atti. Sul punto, Pignatone ha osservato che “ciò che è stato depositato è ciò che hanno deciso di depositare i ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 marzo 2022) Ha respintolepresentate dalledei dieci imputati il presidente del Tribunale, Giuseppe, ex-capo della Procura di Roma chiamato da Bergoglio ad amministrare la giustizia oltre Tevere e a prendersi cura degli imputati coinvolti nellofinanziario che ha travolto la Santa Sede per l’acquisto del palazzo londinese di Sloane Avenue strapagato. Il processo davanti al Tribunaleva, dunque, avanti. Ma ledegli imputati si sono riservate di impugnare l’ordinanza in particolare quella con la quale si chiedeva la nullità del processo per il deposito parziali degli atti. Sul punto,ha osservato che “ciò che è stato depositato è ciò che hanno deciso di depositare i ...

