Roma, ritrovato ordigno bellico alla Cecchignola: strada chiusa, intervengono gli artificieri (Di martedì 1 marzo 2022) ritrovato un ordigno bellico alla Cecchignola a Roma. Sono in corso da stamattina le operazioni di rimozione di un residuo esplosivo rinvenuto tra l’omonima via e Via di Tor Pagnotta. Per consentire l’intervento quest’ultima è stata chiusa tra Viale dell’Esercito e Via del Bel Poggio mentre Via della Cecchignola è stata interdetta tra Via dei Bersaglieri e Via di Castel di Leva. Da quanto si apprende l’intera operazione dovrebbe durare due giorni. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina #Roma #lavori #ordigno Via di Tor Pagnotta strada chiusa tra Viale dell'Esercito e Via del Bel Poggio Via della Cecchignola strada chiusa tra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 marzo 2022)un. Sono in corso da stamattina le operazioni di rimozione di un residuo esplosivo rinvenuto tra l’omonima via e Via di Tor Pagnotta. Per consentire l’intervento quest’ultima è statatra Viale dell’Esercito e Via del Bel Poggio mentre Via dellaè stata interdetta tra Via dei Bersaglieri e Via di Castel di Leva. Da quanto si apprende l’intera operazione dovrebbe durare due giorni. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina ##lavori #Via di Tor Pagnottatra Viale dell'Esercito e Via del Bel Poggio Via dellatra ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, ritrovato ordigno bellico alla Cecchignola: strada chiusa, intervengono gli artificieri - mariobogliolo : RT @Pikaia_eu: Ritrovato a Roma il più antico fossile di lupo in Europa: ha 400.000 anni - amameli : RT @Pikaia_eu: Ritrovato a Roma il più antico fossile di lupo in Europa: ha 400.000 anni - Scrittomisto : Rubata la storia di un intero paese, ritrovato il registro di Ciciliano - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Ciciliano per anni senza storia: l'antico registro ritrovato dai carabinieri -