PSG | Messi e Sergio Ramos via in estate? Nel futuro c’è la MLS

(Di martedì 1 marzo 2022) Lionelpotrebbero lasciare il PSG dopo solamente una stagione.a stelle e strisce per i due Secondo quanto riportato dal Miami Herald, inil PSG potrebbe salutare dopo una sola stagione sia Lionelche. Entrambi, per diversi motivi, hanno deluso le aspettative e i parigini potrebbero dare loro il benservito. Per l’argentino possibileall’Inter Miami, dove viene costantemente corteggiato da Beckham. Per l’ex Real, invece, la possibile destinazione sarebbero i Los Angeles Galaxy.a stelle e strisce per i due? L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Jorge Mas, co - proprietario del club di Mls Inter Miami, al Miami Herald ha parlato del sogno Lionel: 'e lascia il, ci piacerebbe vederea Miami. Ci proveremo, sono un ottimista'.Ascolta la versione audio dell'articolo Leopotrebbe lasciare ilal termine della stagione? L'Inter Miami proverà a portarlo in Mls in estate Leoin estate potrebbe lasciare il? L'attaccante argentino potrebbe ricevere le ...Lionel Messi e Sergio Ramos potrebbero lasciare il PSG dopo solamente una stagione. Futuro a stelle e strisce per i due Secondo quanto riportato dal Miami Herald, in estate il PSG potrebbe salutare ...Paul Pogba la prossima stagione vestirà la maglia del Psg Dalla Spagna arriva l’indiscrezione che il centrocampista francese avrebbe già firmato un pre accordo con il club parigino. Pogba, in scadenza ...