Prime Video marzo 2022: ecco tutte le novità della piattaforma

tutte le prossime uscite di marzo sulla piattaforma Amazon Prime Video. Da Star Trek: Picard, a Sherlock a Hannibal, tra spin-off e sequel attesissimi, ecco tutte le novità del mese Nuovi saghe e grandi ritorni nel mese di marzo sulla piattaforma Amazon Prime Video. Anche questa volta è pronto a stupirci con le innumerevoli film e serie tv in programma: da Star Trek: Picard, a Sherlock fino alle stagioni di successo Hannibal. ecco di seguito tutte le novità del mese. Star Trek: Picard- 2 S La serie Amazon Original con protagonista Jean-Luc Picard (Sir Patrick Stewart), disponibile dal 4 marzo con l'imperdibile ...

