Peugeot Stellantis non sarà più sponsor di Djokovic

Il marchio Peugeot del gruppo Stellantis non sarà più sponsor del tennista ex numero uno del mondo Novak Djokovic. Lo ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, incontrando la stampa nel giorno della presentazione del piano strategico a lungo termine. "Non continueremo la sponsorizzazione", ha dichiarato Tavares, rispondendo alle domande dei giornalisti.

