Padre uccide 3 figli e si suicida in una chiesa della California (Di martedì 1 marzo 2022) Un Padre ha ucciso i suoi tre figli minorenni e una quarta persona per poi suicidarsi in un luogo di culto nella capitale Californiana Sacramento . Lo rende noto la polizia. "Abbiamo ricevuto una ...

Ultime Notizie dalla rete : Padre uccide Padre uccide 3 figli e si suicida in una chiesa della California Un padre ha ucciso i suoi tre figli minorenni e una quarta persona per poi suicidarsi in un luogo di culto nella capitale californiana Sacramento . Lo rende noto la polizia. "Abbiamo ricevuto una ...

Usa: padre uccide 3 figli e si suicida in chiesa California Un padre ha ucciso i suoi tre figli minorenni e una quarta persona per poi suicidarsi in un luogo di culto nella capitale californiana Sacramento. Lo rende noto la polizia. "Abbiamo ricevuto una ...

Usa: padre uccide 3 figli e si suicida in chiesa California - Ultima Ora Agenzia ANSA Padre uccide i tre figlioletti e si toglie la vita in chiesa Prima ha ucciso i suoi tre bambini e una quarta persona, infine si è tolto la vita. Il dramma è avvenuto in California, a Sacramento, i dettagli sono in via di definizione con le indagini da parte ...

Tragedia in chiesa a Sacramento: padre uccide i suoi tre figli e poi si suicida Ha puntato la pistola contro i figli con meno di 15 anni e ha sparato. Poi con la stessa arma si è tolto la vita. È accaduto in una chiesa di Sacramento, in California. Il sergente della polizia, Rod ...

