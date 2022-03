Monreale | anche i cittadini potranno partecipare al Concorso di Poesia in memoria di Pino Giacopelli Definito il bando

Ultime Notizie dalla rete : Monreale anche

filodirettomonreale.it

Tra loroil Comune die l'Amministrazione Arcidiacono che ospiterà una giovane donna ucraina con due figli un ragazzo di 11 e uno di 14 anni, presso una struttura ricettiva del centro ...Ordinato sacerdote il 27 giugno del 1965 dall'allora arcivescovo di, Corrado Mingo, per anni è stato arciprete di Balestrate, ma ha ricopertoi ruoli di prelato d'onore di sua Santità, ...MONREALE (PA) – Il conflitto tra Russia e Ucraina continua e i cittadini cercano un posto sicuro dove poter stare. Si sono già attivati diversi corridoi umanitari e in molti si sono fatti avanti per o ...Impegni ravvicinati per le calciatrici della JSL Women, che hanno tanta voglia di giocare per continuare a crescere. Nella penultima giornata della regular season del campionato regionale d’Eccellenza ...