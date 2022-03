Manager narcotizzò e violentò diverse donne ' Condannatelo a 9 anni'

(Di martedì 1 marzo 2022) La Procura di Milano ha chiesto 9di carcere per Antonio Di Fazio, ilarrestato lo scorso maggio e da qualche giorno in una comunità psichiatrica con il braccialetto elettronico, sotto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Manager narcotizzò

La Procura di Milano ha chiesto 9 anni di carcere per Antonio Di Fazio, ilarrestato lo scorso maggio e da qualche giorno in una comunità psichiatrica con il braccialetto elettronico, sotto processo con rito abbreviato per 6 casi di violenza sessuale, tra cui quello ...