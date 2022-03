“Ma come ca**o ti viene in mente?”: Tiziana Panella l’ha fatta grossa, panico in diretta a Tagadà (Di martedì 1 marzo 2022) La conduttrice di Tagadà è stata pesantemente attaccata per uno scivolone commesso in diretta. Momenti di panico in studio Tiziana Panella (Youtube)Anche Tagadà, il talk show del lunedì sera di La7 condotto da Tiziana Panella, sta affrontando il delicato tema della guerra russo-ucraina. Il conflitto è ormai iniziato da più giorni e proprio nella giornata di ieri e leader dei due stati si sono incontrati per iniziare a parlare di accordi e negoziati. Tiziana Panella ha voluto affrontare tutte queste questioni in diretta con ospiti e inviati sul luogo. Durante la puntata, però, la conduttrice ha fatto una domanda che si è concretizzata in un vero e proprio scivolone. La cosa poteva avere ... Leggi su specialmag (Di martedì 1 marzo 2022) La conduttrice diè stata pesanteattaccata per uno scivolone commesso in. Momenti diin studio(Youtube)Anche, il talk show del lunedì sera di La7 condotto da, sta affrontando il delicato tema della guerra russo-ucraina. Il conflitto è ormai iniziato da più giorni e proprio nella giornata di ieri e leader dei due stati si sono incontrati per iniziare a parlare di accordi e negoziati.ha voluto affrontare tutte queste questioni incon ospiti e inviati sul luogo. Durante la puntata, però, la conduttrice ha fatto una domanda che si è concretizzata in un vero e proprio scivolone. La cosa poteva avere ...

CostanzaRdO : Poi il Japan sotto accusa x averlo fatto gareggiare (a che prezzo la qualifica al GP del campione olimpico eroe naz… - micia274 : @AG_AleGavi @apromepro38 @sbonaccini Condannato a morire di fame? ??????Ma 6 fuori come un coppo! Chi preferisce perde… - mtoppi : @pdnetwork @EnricoLetta Ipocriti come nelle giornate della memoria… ma pare non abbiate capito un ca@@o.. bisogna mitigare e non fomentare - MonicaCarosell1 : Jessica hai rotto il ca**o!!! La cucina non e tua. Voleva stare con Baru in cucina solo questo e il suo problema! P… - Miss_IceEyes_ : La vita è come il correttore automatico. Decide lei se sarà a razzo o a ca??o. ????????? #buonaserata ??? #1marzo -