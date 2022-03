LIVE Milan-Inter, Coppa Italia 2022 in DIRETTA: Kessié parte titolare! (Di martedì 1 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.25 Ecco le formazioni ufficiali: Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli Inter (3-5-2): Handanovic; Skrniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calanhoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi 20.22 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Milan-Inter semifinale d’andata di Coppa Italia, spettacolare Derby che vede riproporre la regola del gol ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.25 Ecco le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez;, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli(3-5-2): Handanovic; Skrniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calanhoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi 20.22 Buonasera e benvenuti allatestuale di, semifinale d’andata di. Buonasera e benvenuti allatestualesemifinale d’andata di, spettacolare Derby che vede riproporre la regola del gol ...

