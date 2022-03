Indagine Kaspersky: il 43% delle aziende non protegge l’intera suite di soluzioni IoT (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Milano 1° marzo 2022. Un recente report di Kaspersky dal titolo “Pushing the limits: How to addresss pecific cybersecurity demands and protect IoT”, ha rivelato che due aziende su cinque a livello globale (43%) non hanno ancora dotato di soluzioni di protezione alcune parti della loro infrastruttura IoT. Al contempo, gli ostacoli principali che impediscono a diverse aziende di implementare progetti IoT sono i rischi legati alla violazione della cybersecurity e alla compromissione dei dati. IoT Analytics stima che il numero globale dei dispositivi IoT connessi crescerà del 9%, raggiungendo la cifra di 27 miliardi di connessioni IoT entro il 2025. Lo strabiliante aumento dei dispositivi connessi va però di pari passo con un crescente bisogno di sicurezza. A tal proposito Gartner evidenzia che, negli ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Milano 1° marzo 2022. Un recente report didal titolo “Pushing the limits: How to addresss pecific cybersecurity demands and protect IoT”, ha rivelato che duesu cinque a livello globale (43%) non hanno ancora dotato didi protezione alcune parti della loro infrastruttura IoT. Al contempo, gli ostacoli principali che impediscono a diversedi implementare progetti IoT sono i rischi legati alla violazione della cybersecurity e alla compromissione dei dati. IoT Analytics stima che il numero globale dei dispositivi IoT connessi crescerà del 9%, raggiungendo la cifra di 27 miliardi di connessioni IoT entro il 2025. Lo strabiliante aumento dei dispositivi connessi va però di pari passo con un crescente bisogno di sicurezza. A tal proposito Gartner evidenzia che, negli ...

Ultime Notizie dalla rete : Indagine Kaspersky Indagine Kaspersky: attacchi malware sempre più orientati alle aziende Nel 2021, un attacco di malware bancario per PC su tre ha coinvolto gli utenti aziendali : lo rivela un'indagine condotta da Kaspersky Financial Cyberthreats . Se da una parte si registra un calo di malware per PC e mobile che continua dal 2020, dall'altra il rischio di subire un attacco informatico è ...

Cybersecurity, governance e best practice. Intervista a Cesare D'Angelo ... intervistando Cesare D'Angelo , General Manager Italy di Kaspersky. Nel 2021 si è assistito ad un'... La presenza di infrastrutture complesse è stata confermata anche da una nostra recente indagine ...

Russia, Ucraina e un dubbio: da dove arriva il tuo antivirus? I venti di guerra che soffiano nel mondo impongono di pensarci su: da dove arriva il tuo antivirus e chi gestisce la tua VPN?

