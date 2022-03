Il nervosismo di quattro persone e la scoperta di droga in auto | un arresto e una denuncia

Advertising

TAEK0SM0 : mi ci sono volute quattro ore per calmarmi da nervosismo e crisi di pianto assurdo tutto questo per un biglietto del cinema -

Ultime Notizie dalla rete : nervosismo quattro

corriereadriatico.it

I militari, guidati dal comandante Giuseppe Zocchi, hanno fermato un'auto a bordo della quale viaggiavanopersone. Visto il particolaredegli occupanti, i carabinieri hanno deciso ...All'alt dei Carabinieri i 3 a bordo hanno manifestato in certo, giustificato dal fatto che all'interno di un borsone collocato nei sedili posteriori erano occultato quasichili di ...Il blocco del canale Swift in un mondo in cui le transazioni finanziarie sono centrali causa nervosismo in Russia e non solo. Le quattro forze nordatlantiche hanno… Leggi ...Il blocco del canale Swift in un mondo in cui le transazioni finanziarie sono centrali causa nervosismo in Russia e non solo. Le quattro forze nordatlantiche hanno… Leggi ...