Il generale rivela: «La guerra è iniziata sul web. Prepariamoci a un cyberattacco russo, possiamo difenderci» (Di martedì 1 marzo 2022) L'ex numero della guardia di finanza: «Già nella notte tra il 13 e 14 gennaio vennero colpiti i siti informatici del governo ucraino. Ora l’intero Occidente è diventato un bersaglio» Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 1 marzo 2022) L'ex numero della guardia di finanza: «Già nella notte tra il 13 e 14 gennaio vennero colpiti i siti informatici del governo ucraino. Ora l’intero Occidente è diventato un bersaglio»

Advertising

Coluichepensa : Crosetto si rivela sempre più un personaggio che non ha capito NIENTE, è meglio che stai ZITTO!! Un motivo in più p… - gbiondizoccai : 'Non ci sarà una quarta dose per tutta la popolazione ma per il prossimo autunno non è escluso un nuovo richiamo pe… - niall_ironia : RT @_willbeokay: Puntata eccezionale, probabilmente la migliore della stagione. Margherita Mazzucco è sbocciata. Elisa con Marcello. Lila c… - elena69463677 : RT @_willbeokay: Puntata eccezionale, probabilmente la migliore della stagione. Margherita Mazzucco è sbocciata. Elisa con Marcello. Lila c… - Kbigomex : RT @_willbeokay: Puntata eccezionale, probabilmente la migliore della stagione. Margherita Mazzucco è sbocciata. Elisa con Marcello. Lila c… -