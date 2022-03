“Il fantasma di Kiev”: un pilota ucraino capace di abbattere 6 caccia russi. Ma è un falso (Di martedì 1 marzo 2022) Da qualche giorno si era fatta strada la figura di un pilota ucraino che – da solo – sarebbe stato capace di abbattere 5 o 6 caccia in arrivo da Mosca. Date le scarse informazioni su di lui, gli è stato dato il soprannome di ‘fantasma di Kiev’. Tuttavia, nel corso delle ore, i dubbi sulla sua esistenza si sono fatti sempre più forti e aveva iniziato a farsi strada che si trattasse, come poi è emerso, di un falso. Gli account social dell’esercito ucraino avevano anche messo in circolazione un video non autentico, creato, come si legge su Open, tramite il videogioco DCS, Digital Combat Simulator World. ? ???????? ???? ??????????? ????? ??? ???? 10 ??????? ?????????????????. ??? ??????????? ????? ??????????! ???????? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Da qualche giorno si era fatta strada la figura di unche – da solo – sarebbe statodi5 o 6in arrivo da Mosca. Date le scarse informazioni su di lui, gli è stato dato il soprannome di ‘di’. Tuttavia, nel corso delle ore, i dubbi sulla sua esistenza si sono fatti sempre più forti e aveva iniziato a farsi strada che si trattasse, come poi è emerso, di un. Gli account social dell’esercitoavevano anche messo in circolazione un video non autentico, creato, come si legge su Open, tramite il videogioco DCS, Digital Combat Simulator World. ? ???????? ???? ??????????? ????? ??? ???? 10 ??????? ?????????????????. ??? ??????????? ????? ??????????! ???????? ...

