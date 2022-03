I più grandi successi degli Who, da My Generation a Who Are You (Di martedì 1 marzo 2022) Quando si cerca di stilare un elenco semplificato dei più grandi successi degli Who c’è da sudare freddo. Capitanati dalla voce verace di Roger Daltrey e dalle intuizioni feroci di Pete Townshend, scanditi dalle esplosioni (in termini di ritmo, non fraintendeteci) del compianto Keith Moon e dalle colonne bassistiche di John Entwistle, ancora oggi gli Who sono la band britannica da palco per eccellenza, come ci insegna Eddie Vedder. In mezzo secolo di carriera hanno firmato pietre miliari del rock, del pop e ci hanno insegnato quanto sia audace impreziosire uno stile con tutte le sfumature degne della conoscenza umana. My Generation (1965) “People try to put us d-down” e “I hope I die before I get old” sono frasi scolpite nella memoria collettiva, sputate fuori da un Pete Townshend ispiratissimo che in questo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Quando si cerca di stilare un elenco semplificato dei piùWho c’è da sudare freddo. Capitanati dalla voce verace di Roger Daltrey e dalle intuizioni feroci di Pete Townshend, scanditi dalle esplosioni (in termini di ritmo, non fraintendeteci) del compianto Keith Moon e dalle colonne bassistiche di John Entwistle, ancora oggi gli Who sono la band britannica da palco per eccellenza, come ci insegna Eddie Vedder. In mezzo secolo di carriera hanno firmato pietre miliari del rock, del pop e ci hanno insegnato quanto sia audace impreziosire uno stile con tutte le sfumature degne della conoscenza umana. My(1965) “People try to put us d-down” e “I hope I die before I get old” sono frasi scolpite nella memoria collettiva, sputate fuori da un Pete Townshend ispiratissimo che in questo ...

Advertising

sbonaccini : “Sono nato nel 1922 in una città piena di portici” scriveva Pier Paolo Pasolini ricordando la sua Bologna. A cent'… - ilpost : Correzione: è una delle più grandi, ma non è 'la più grande', scusate. - RadioItalia : 10 anni fa, l’1 marzo 2012, la musica italiana diceva addio a uno dei suoi più grandi artisti: Lucio Dalla. Tantis… - thebitchisbackf : RT @nelsottobosco: alle ragazzine piccole sui social vorrei avere un modo per farvi capire che gli uomini adulti o ragazzi molto più grandi… - mrcrto : RT @estermuntoni: @borghi_claudio Che poi ci si sta comportando come se ha dichiarato guerra a noi...a tutti...ma non è così ??sono guerra… -

Ultime Notizie dalla rete : più grandi √ Loredana Berté torna sul palco e si conferma un'opera d'arte Un frullato di icone, suoni, riferimenti, pezzi di storia, stati d'animo: tutto tenuto insieme da una delle più grandi signore della musica italiana. Loredana Berté, 71 anni, da qualche giorno ha dato il via al suo nuovo "Manifesto tour", rimettendosi in gioco per l'ennesima volta e presentando uno ...

Ilaria Zampori racconta come sarà il mondo Cookieless ...spiega anche che il settore è in grande cambiamento sulla spinta di un sentimento sempre più ... piccoli software che si annidano nel nostro computer o smartphone e aiutano i grandi siti e app a ...

Per l'Intelligence i cyber attacchi sono la minaccia più grande AGI - Agenzia Italia Un frullato di icone, suoni, riferimenti, pezzi di storia, stati d'animo: tutto tenuto insieme da una dellesignore della musica italiana. Loredana Berté, 71 anni, da qualche giorno ha dato il via al suo nuovo "Manifesto tour", rimettendosi in gioco per l'ennesima volta e presentando uno ......spiega anche che il settore è in grande cambiamento sulla spinta di un sentimento sempre... piccoli software che si annidano nel nostro computer o smartphone e aiutano isiti e app a ...