Governo Ucraina apre sito per mostrare soldati russi morti in guerra

Il Ministero degli Affari Interni dell'Ucraina ha aperto un sito ad hoc per permettere ai cittadini russi di scoprire se i loro parenti, amici e conoscenti sono stati uccisi o fatti prigionieri dagli ucraini L'articolo proviene da Firenze Post.

