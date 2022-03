Fenerbahce, Bielsa torna in panchina (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo l'addio al Leeds, Marcelo Bielsa potrebbe presto tornare ad allenare. Secondo Hürriyet, il Fenerbahce è interessato a firmare... Leggi su calciomercato (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo l'addio al Leeds, Marcelopotrebbe prestore ad allenare. Secondo Hürriyet, ilè interessato a firmare...

Advertising

sportli26181512 : Fenerbahce, Bielsa torna in panchina: Dopo l'addio al Leeds, Marcelo Bielsa potrebbe presto tornare ad allenare. Se… - tcm24com : Fenerbahce: per la panchina il sogno è Bielsa #Bielsa #Fenerbahce - CalcioNews24 : Nuova destinazione per il Loco? ?? - infoitsport : Bielsa riparte dalla Turchia dopo l'addio al Leeds? Il Fenerbahce vuole già offrirgli la panchina - infoitsport : Bielsa potrebbe tornare subito ad allenare. Contatti con il Fenerbahce -