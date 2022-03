Euphoria e la serie più vista della HBO dopo il Trono di Spade (Di martedì 1 marzo 2022) "Euphoria", uno show televisivo creato, scritto, diretto e prodotto da Sam Levinson, è appena diventata la serie della HBO più vista di sempre dopo Il Trono di Spade. Euphoria è appena diventato il secondo programma più visto della HBO dal 2004, secondo soltanto a Il Trono di Spade: il dramma guidato da Zendaya ha ottenuto l'ennesimo record con il suo episodio finale della seconda stagione questa domenica, totalizzando ben 6,6 milioni di spettatori. Secondo HBO, gli episodi della seconda stagione di Euphoria hanno ora una media di 16,3 milioni di spettatori, la migliore performance per qualsiasi stagione di una serie HBO negli ultimi 18 ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 marzo 2022) "", uno show televisivo creato, scritto, diretto e prodotto da Sam Levinson, è appena diventata laHBO piùdi sempreIldiè appena diventato il secondo programma più vistoHBO dal 2004, secondo soltanto a Ildi: il dramma guidato da Zendaya ha ottenuto l'ennesimo record con il suo episodio finaleseconda stagione questa domenica, totalizzando ben 6,6 milioni di spettatori. Secondo HBO, gli episodiseconda stagione dihanno ora una media di 16,3 milioni di spettatori, la migliore performance per qualsiasi stagione di unaHBO negli ultimi 18 ...

