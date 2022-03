Essere tradite con l’ex fidanzata: perché succede? (Di martedì 1 marzo 2022) L’amore è uno dei regali più grandi da ricevere e da donare senza risparmio. Ci travolge completamente e senza rendercene conto, anche la giornata più noiosa e faticosa assume una piega diversa. È la sua voce, ma anche il suo abbraccio, il suo respiro, il suo odore, che ci aiutano a vedere da un’altra prospettiva (più positiva!) quel “lato della medaglia” che proprio non ci piaceva. Poi ad un tratto si insinua quel dubbio, proprio quello che vorremmo scacciare e tenere il più lontano possibile, ma che sta prendendo forma: un tradimento e per di più con la sua ex. Difficile da accettare e ancora di più da perdonare, il tradimento già di per sé si porta dietro una valanga di sensazioni e di emozioni dolorose che bruciano dall’interno. Se “l’altra” è la ex, potremmo sentirci ancora più ferite, deluse, come se fossimo un ripiego. perché si viene tradite ... Leggi su dilei (Di martedì 1 marzo 2022) L’amore è uno dei regali più grandi da ricevere e da donare senza risparmio. Ci travolge completamente e senza rendercene conto, anche la giornata più noiosa e faticosa assume una piega diversa. È la sua voce, ma anche il suo abbraccio, il suo respiro, il suo odore, che ci aiutano a vedere da un’altra prospettiva (più positiva!) quel “lato della medaglia” che proprio non ci piaceva. Poi ad un tratto si insinua quel dubbio, proprio quello che vorremmo scacciare e tenere il più lontano possibile, ma che sta prendendo forma: un tradimento e per di più con la sua ex. Difficile da accettare e ancora di più da perdonare, il tradimento già di per sé si porta dietro una valanga di sensazioni e di emozioni dolorose che bruciano dall’interno. Se “l’altra” è la ex, potremmo sentirci ancora più ferite, deluse, come se fossimo un ripiego.si viene...

