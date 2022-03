Corsport | Lazio | il rinnovo di Sarri è sempre più avvolto nel mistero

(Di martedì 1 marzo 2022) Del presuntodiscrive il Corriere dello Sport. Comincia a somigliare aldi Gattuso col Napoli. Da dicembre ad oggi sembra passata una vita. Ildi, se davvero non si è mai mosso dalle mani di Lotito, èpiùdal. Era stato annunciato dal presidente durante la cena di Natale e Mau s’era detto pronto a firmarlo. È rimasto campato in aria. Lotito non ne parla più, svicola.fa melina, da fine gennaio in poi è stato più diplomatico. Contano i fatti e delfinora non c’è stata traccia. L'articolo ilNapolista.

... Claudio Lotito Per Alberto Dalla Palma laè la grande incompiuta del campionato. Lo scrive sul Corriere dello Sport. È il momento in cui il presidente Lotito Il futuro va deciso adesso: si ...Grave' Milano 12/09/2021 - campionato di calcio serie A / Milan -/ foto Image Sport nella foto: Luiz Felipe Ramos Marchi In- Napoli c'era un rigore per il Napoli che Di Bello non ha ...Griglia Timeline Grafo ...La squadra sembra finalmente aver intuito, a differenza della società, cosa desidera Mau. O a Sarri ci credi e lo segui o Sarri lo devi mollare. Per Alberto Dalla Palma la Lazio è la grande incompiuta ...