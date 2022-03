Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti 2022. Dorothea Wierer prova a chiudere in bellezza una stagione sofferta (Di martedì 1 marzo 2022) Pechino 2022 è ormai un’edizione dei Giochi olimpici entrata negli annali. La Coppa del Mondo di Biathlon, dopo aver tirato il fiato per un weekend, è quindi pronta a vivere il suo segmento conclusivo. Nelle intenzioni dell’Ibu l’ultimo trittico dell’annata 2021-22 avrebbe dovuto cominciare dalla Bielorussia. Tuttavia, spiacevoli vicissitudini di natura politico-sportiva legate al comitato olimpico della Repubblica nata dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica, hanno spinto la federazione internazionale a stralciare la tappa di Minsk-Raubichi e di spostare l’evento in Finlandia, a Kontiolahti. In principio questo poligono era uno dei tanti che organizzavano eventi di Coppa del Mondo sulle nevi finlandesi, cionondimeno con il passare degli anni la “rosa finnica” si ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) Pechinoè ormai un’edizione dei Giochi olimpici entrata negli annali. Ladeldi, dopo aver tirato il fiato per un weekend, è quindi pronta a vivere il suo segmento conclusivo. Nelle intenzioni dell’Ibu l’ultimo trittico dell’annata 2021-22 avrebbe dovuto cominciare dalla Bielorussia. Tuttavia, spiacevoli vicissitudini di natura politico-sportiva legate al comitato olimpico della Repubblica nata dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica, hanno spinto la federazione internazionale a stralciare la tappa di Minsk-Raubichi e di spostare l’evento in Finlandia, a. In principio questo poligono era uno dei tanti che organizzavano eventi didelsulle nevi finlandesi, cionondimeno con il passare degli anni la “rosa finnica” si ...

Advertising

nvpersie7 : RT @BiathlonAzzurro: Johannes Boe chiude in anticipo la sua stagione, non sarà al via delle ultime tre tappe di Coppa del Mondo https://t.… - BiathlonAzzurro : Johannes Boe chiude in anticipo la sua stagione, non sarà al via delle ultime tre tappe di Coppa del Mondo… - zazoomblog : Biathlon Coppa del Mondo Kontiolahti 2022: programma orari tv streaming. Calendario 4-6 marzo - #Biathlon #Coppa… - Quelchepassa : RT @DarioPuppo: Anche la federazione bielorussa ha annunciato che Alimbekava e i compagni di nazionale non parteciperanno alle ultime 3 tap… - DarioPuppo : Anche la federazione bielorussa ha annunciato che Alimbekava e i compagni di nazionale non parteciperanno alle ulti… -