A Letta non dispiace giocare di sponda, ogni tanto, con Renzi (Di martedì 1 marzo 2022) Raccontano che i leader di Coraggio Italia ci siano rimasti un po' male per il fatto che Matteo Renzi, nella sua Assemblea nazionale di sabato 26, non li abbia nominati, se non per annoverarli indistintamente tra i sette nani che governano il centro e che non possono certo aspirare alla leadership dell'area riformista che verrà, e non abbia rilanciato la proposta di dare vita insieme a loro a una novella Margherita lanciata da Paolo Romani qualche tempo fa. Ma era ovvio che andasse così. Essenzialmente per due motivi. Primo: il leader di Italia viva ha tutto l'interesse a coinvolgere il Pd, o almeno una parte di esso, in quest'operazione che altrimenti rischia di rivelarsi un fallimento. Secondo: l'ex premier non si fida ciecamente degli alleati centristi. Il sospetto che possano utilizzare quest'operazione per andare a contrattare da una posizione di forza con FI, ...

