Ucraina | Meloni incontra ambasciatore in Italia | siamo con voi

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Meloni

La Presidente di Fratelli d'Italia Giorgia, ha incontrato questa mattina a Roma l'Ambasciatore d'in Italia, Yaroslav Melnyk., accompagnata da una delegazione, ha condannato ancora una volta l'"inaccettabile violazione del diritto internazionale e della sovranitàda parte ...... "Indubbiamente sono problemi legati anche al turismo e quindi alla guerra in. Togliere lo ... Con Giorgiastiamo lavorando per portare avanti le nostre istanze e aumentare il peso dell'...ROMA. L'Europa c'è, nonostante tutto. L'Europa c'è, nonostante Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Marine Le Pen, nonostante Nigel Farage e buona parte di quei politici sparsi sul Vecchio Continente che s ...Il governo oggi in Cdm darà l'ok all'invio di mitragliatrici e missili anti aerei. Intanto per affrontare la questione energetica il ministro Di Maio vola in Algeria con l'ad di Eni Descalzi ...