Trattore ucraino “ruba” un carro armato russo | “L’invasione non sembra andare molto bene”

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il momento nel quale unha trainato via un enorme veicolo blindatoè stato filmato ed il video è diventato virale Un momento bizzarro nel bel mezzo di una guerra drammatica che sta provocando morte e distruzione. È quello catturato in un video, divenuto in queste ore virale, nel quale si vede L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

SoniaSamoggia : Gira anche un video di un contadino ucraino che con il trattore rimuove un carro armato russo, e il soldato rimast… - Ventura_Stefano : Il contadino ucraino che col trattore ruba un carro armato russo è la miglior metafora del disastro dell’esercito r… - peppesava : RT @Ragusanews: Contadino ucraino ruba il carrarmato ai russi col trattore VIDEO - Ragusanews : Contadino ucraino ruba il carrarmato ai russi col trattore VIDEO - partenope75 : RT @ilsidero: Contadino ucraino si fotte un carro armato russo trascinandolo col suo trattore. Ore 10 di Lunedì e ho già il video che mi h… -

Ultime Notizie dalla rete : Trattore ucraino

Di D - 28/02/2022 Il momento nel quale unha trainato via un enorme veicolo blindato russo è stato filmato ed il video è diventato virale Un momento bizzarro nel bel mezzo di una guerra drammatica che sta provocando morte e ...Nel condividerlo, quest'ultimo ha scritto: 'Se è vero, questo è probabilmente il primo mezzo corazzato mai rubato da un contadino'.800 agricoltori a Mestre dicono NO al conflitto, più di un centinaio da Rovigo Trattori, vacche ma soprattutto centinaia di agricoltori, soci Coldiretti da tutto il Veneto, hanno manifestato oggi a Fo ...Contadino ucraino ruba carro armato russo con un trattore: cosa sappiamo per ora. Scopri di più su Bufale, il sito contro la disinformazione, le bufale e l’allarmismo che dilaga in rete.