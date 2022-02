Sport in tv oggi (lunedì 28 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di lunedì 28 febbraio 2022) oggi, lunedì 28 febbraio 2022, saranno di scena diversi Sport: il tennis con i tornei WTA di Guadalajara, Lione e Monterrey, il calcio con la Serie A, il basket con le qualificazioni ai Mondiali 2023, il tiro a segno con la Coppa del Mondo, lo snooker con il Welsh Open. programma Sport IN TV oggi (LUNEDI’ 28 febbraio) 02.00 Tennis, WTA 250 Guadalajara: finale Stephens-Bouzkova – SuperTennisTV, supertennis.tv 10.45 Tiro a segno, Coppa del Mondo: carabina 10 metri maschile – Youtube ISSF 11.00 Snooker, Welsh Open: primo turno – EuroSport Player, dalle 13.45 anche su EuroSport 1 11.30 Tennis, WTA 250 Lione (Jasmine Paolini-Irina Bara primo match alle 11.30) – SuperTennisTV, supertennis.tv13.00 Tiro a segno, Coppa del ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022)282022, saranno di scena diversi: il tennis con i tornei WTA di Guadalajara, Lione e Monterrey, il calcio con la Serie A, il basket con le qualificazioni ai Mondiali 2023, il tiro a segno con la Coppa del Mondo, lo snooker con il Welsh Open.IN TV(LUNEDI’ 28) 02.00 Tennis, WTA 250 Guadalajara: finale Stephens-Bouzkova – SuperTennisTV, supertennis.tv 10.45 Tiro a segno, Coppa del Mondo: carabina 10 metri maschile – Youtube ISSF 11.00 Snooker, Welsh Open: primo turno – EuroPlayer, dalle 13.45 anche su Euro1 11.30 Tennis, WTA 250 Lione (Jasmine Paolini-Irina Bara primo match alle 11.30) – SuperTennisTV, supertennis.tv13.00 Tiro a segno, Coppa del ...

Advertising

VittorioSgarbi : Malagò è il presidente del CONI, cioè il Comitato Olimpico Nazionale, l’organismo che dovrebbe promuovere lo sport.… - OA_Sport : Tutti gli eventi da seguire in tv ed in streaming oggi, lunedì 28 febbraio - leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi 28 febbraio 2022 ?? Tuttosport - 'Juve più forte dei guai' Corriere dello Sport… - ElisaMessina17 : RT @avinci_95: Anche Andriy #Shevchenko oggi in piazza a #Londra per la sua #Ucraina. Le foto dalla manifestazione e il nuovo appello di pa… - MartinaSeghi : RT @paolonori: La prima pagina del numero di oggi del giornale sportivo russo Sovetskij Sport: «Non è il momento di parlare di calcio» http… -