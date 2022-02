Spider-Man: No Way Home, Lin-Manuel Miranda sapeva della presenza di Andrew Garfield (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lin-Manuel Miranda ha parlato del coinvolgimento di Andrew Garfield nel film Spider-Man: No Way Home, svelando che era consapevole della partecipazione dell'attore. Andrew Garfield ha negato a lungo di far parte del cast di Spider-Man: No Way Home e Lin-Manuel Miranda ha ammesso di essere stato a conoscenza della sua partecipazione al progetto prodotto da Sony e Marvel. Il regista lo ha diretto infatti nel musical tick, tick... BOOM!, progetto che l'attore britannico stava girando quando era emersa online la notizia del suo ritorno nel mondo di Peter Parker. Lin-Manuel Miranda, intervistato da Variety, ha ora dichiarato ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lin-ha parlato del coinvolgimento dinel film-Man: No Way, svelando che era consapevolepartecipazione dell'attore.ha negato a lungo di far parte del cast di-Man: No Waye Lin-ha ammesso di essere stato a conoscenzasua partecipazione al progetto prodotto da Sony e Marvel. Il regista lo ha diretto infatti nel musical tick, tick... BOOM!, progetto che l'attore britannico stava girando quando era emersa online la notizia del suo ritorno nel mondo di Peter Parker. Lin-, intervistato da Variety, ha ora dichiarato ...

