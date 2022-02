Silvia Toffanin costretta all’addio | non la rivedremo più lì

(Di lunedì 28 febbraio 2022) La nuova avventura è finita per, ma i numeri sono dalla sua parte. Ritornerà alla sua tipica attività. Sono stati giorni fatti di entusiasmo e tante risate, a fianco del co-conduttore Ezio Greggio, che l’ha guidata sin dall’inizio. Su Striscia la notizia vi è il cambio di guardia esarà sostituita insieme al collega. Ritorna la coppia formata da Gerry Scotti e Francesca Manzini, abituati, ormai, a stare dietro al bancone del programma. Niente allarmismi, però, perché con la conduttrice di Verissimo gli ascolti si sono impennati, fino a divenire dei record, quindi, è probabile un suo ritorno.intristita (WebSource)La donna è ormai una punta di diamante per Mediaset, che vede in lei un futuro raggiante, fatto di tanto ...

Advertising

alicejuvelove : Non silvia toffanin che stamattina avrà già fatto 37 telefonate per avere tiziano e victor ospiti a #verissimo il p… - ParliamoDiNews : `Soffro di una malattia molto rara` , Silvia Toffanin crolla a Verissimo - - infoitcultura : Striscia La Notizia, Silvia Toffanin lascia la conduzione: chi prenderà il suo posto? - infoitcultura : Striscia la Notizia, Silvia Toffanin sostituita: il gesto spiazza - infoitcultura : Perché Silvia Toffanin ha lasciato Striscia la notizia: il motivo della sostituzione -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Toffanin

L'ex tennista Flavia Pennetta racconta a Verissimo come è nata la sua storia d'amore con il collega Fabio Fognini . Al'atleta brindisina ha raccontato: 'A un certo punto, non saprei dire quando, il suo sguardo è cambiato, ci cercavamo tanto ma eravamo tutti e due fidanzati. Sono stata io a fare la ...: chi la ama non se lo aspettava. Tutto è finito fin troppo presto per lei. Ecco cosa accade adessoè una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Da anni ormai ...La nuova avventura è finita per Silvia Toffanin, ma i numeri sono dalla sua parte. Ritornerà alla sua tipica attività. Sono stati giorni fatti di entusiasmo e tante risate, a fianco del co-conduttore ...Annunci di gravidanze, sorprese e cancellazioni a causa della guerra: scopriamo quali sono state le news di gossip più discusse del weekend dei vip!