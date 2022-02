Sassuolo, Carnevali gela l’Inter su Scamacca e Frattesi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Giovanni Carnevali torna a parlare di calciomercato. L’amministratore delegato del Sassuolo ha rilasciato un’intervista al programma di GR Parlamento ‘La Politica nel Pallone’. L’ a. d. neroverde ha colto l’occasione per fare il punto sul futuro dei due gioielli di punta della squadra emiliana: Scamacca e Frattesi entrambi ritenuti da tempo, vicini all’Inter. Almeno fino alle criptiche dichiarazioni di Carnevali. Il quale ha lasciato trasparire la flebile speranza di un’asta estiva per accaparrarsi i due talenti. Una doccia fredda per i nerazzurri, dopo i continui elogi dello stesso Carnevali alla dirigenza interista per essere “arrivati per primi sui due talenti”. Carnevali ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 28 febbraio 2022) Giovannitorna a parlare di calciomercato. L’amministratore delegato delha rilasciato un’intervista al programma di GR Parlamento ‘La Politica nel Pallone’. L’ a. d. neroverde ha colto l’occasione per fare il punto sul futuro dei due gioielli di punta della squadra emiliana:entrambi ritenuti da tempo, vicini al. Almeno fino alle criptiche dichiarazioni di. Il quale ha lasciato trasparire la flebile speranza di un’asta estiva per accaparrarsi i due talenti. Una doccia fredda per i nerazzurri, dopo i continui elogi dello stessoalla dirigenza interista per essere “arrivati per primi sui due talenti”....

Advertising

serieAnews_com : ?? #Carnevali avverte l'#Inter e #Marotta: una possibile offerta da 65 milioni di euro per #Scamacca e #Frattesi pot… - SpazioInter : Calciomercato Inter, Carnevali gela i nerazzurri su Scamacca e Frattesi - - LAROMA24 : Sassuolo, Carnevali: 'Scamacca e Frattesi via per 65 milioni? Potrebbe essere una cifra anche bassa...' #AsRoma… - TUTTOJUVE_COM : Sassuolo, Carnevali: '65 milioni per Scamacca e Frattesi potrebbero anche essere una cifra bassa. A Berardi serve u… - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: #Sassuolo, #Carnevali: '65 milioni non bastano per #Scamacca e #Frattesi. Con l'#Inter ne abbiamo parlato, ma...' https://t.c… -